NASA готує до запуску космічний корабель, який вріжеться в астероїд — навмисно

У рамках місії DART космічне агентство NASA готує до запуску космічний корабель, який навмисно вріжеться в астероїд. Мета польоту — перевірка, чи здатний космічний корабель змінити траєкторію астероїда в глибокому космосі.
Про це повідомляє CNN.
Місія почнеться 23 листопада на борту ракети SpaceX Falcon 9. Запустять її з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.
Корабель вріжеться приблизно у вересні 2022 року. Зонд попрямує до подвійної системи астероїдів Didymos, що складається з Дідімоса і його невеликого супутника Діморфоса. Ці небесні тіла не загрожують Землі, але будуть знаходитися в момент зіткнення в межах видимості земних оптичних телескопів. Астрономи вирахують, наскільки змінилася траєкторія меншого Діморфоса.
Через кілька років після зіткнення місія Європейського космічного агентства Hera проведе додаткове дослідження того, як змінилася траєкторії Дідімоса і Діморфоса.
Обʼєктами, що зближуються із Землею, є астероїди і комети, орбіти яких знаходяться в межах 50 мільйонів км від Землі. Виявлення загрози обʼєктів, що зближаються із Землею і потенційно можуть завдати серйозної шкоди, є основним завданням NASA та інших космічних організацій по всьому світу.
- NASA створило анімацію польоту на найдорожчий астероїд Psyche 16. Його оцінюють у $700 квінтильйонів. Більшу частину астероїда становлять метали, зокрема дорогоцінні.