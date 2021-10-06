NASA готує до запуску космічний корабель, який вріжеться в астероїд — навмисно

У рамках місії DART космічне агентство NASA готує до запуску космічний корабель, який навмисно вріжеться в астероїд. Мета польоту — перевірка, чи здатний космічний корабель змінити траєкторію астероїда в глибокому космосі.

Про це повідомляє CNN.

Місія почнеться 23 листопада на борту ракети SpaceX Falcon 9. Запустять її з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.