NASA створило анімацію польоту на найдорожчий астероїд Psyche 16. Його оцінюють у $700 квінтильйонів

Космічне агентство NASA презентувало анімацію майбутнього польоту на найдорожчий астероїд з усіх виявлених наразі — Psyche 16. Вартість дорогоцінних металів на цьому астероїді оцінюють у $700 квінтильйонів.

Про це повідомляє Nerdist.

Зараз астероїд перебуває на відстані 370 мільйонів кілометрів від Землі, а його розміри сягають 214 × 181 × 145 км. Більшу частину астероїда становлять метали, зокрема дорогоцінні.

NASA планує відправити до астероїда однойменну місію Psyche у 2022 році. Але сам зонд прибуде на місце лише до 2026 року, оскільки тоді астероїд буде найближче до Землі. А поки цього не сталося, NASA анімувало політ.

На анімації видно, як зонд наближається до астероїда, а потім пролітає через каньйони Psyche 16.

Ближче до кінця відео NASA показує, як зонд виявляє шматки породи зі вкрапленням золота. Учені припускають, що, окрім великих запасів заліза і нікелю, на астероїді можна знайти платину та золото.

Крім багатств, які приховує астероїд, він цікавий і тим, що може виявитися ядром колишньої планети. Якщо теорія підтвердиться, дослідники вперше зможуть вивчити ядро планети, що дозволить зрозуміти, скільки дорогоцінних металів є в ядрі Землі.