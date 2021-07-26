У небі над Норвегією пролетів «незвичайно великий» метеор. Його частина могла приземлитися неподалік Осло

Дані про травми або пошкодження майна не надходили. Повідомлення про власне метеор почали надходити близько першої години ночі, причому явища спостерігалися навіть на півночі, у місті Тронгейм.

Над південною частиною Норвегії 25 липня пролетів «незвично великий метеор», який створив вражаючий звуковий і світловий ефект. Експерти припускають, що невелика його частина, можливо, впала недалеко від столиці Осло.

Вебкамера у місті Холместранде зняла вогняну кулю, що падає з неба і спалахує яскравим спалахом, яким підсвітив пристань для яхт. Норвезька мережа Meteor аналізувала відеозапис та інші дані, щоб спробувати визначити джерело і місце падіння метеора.

Переглянувши кілька відео метеорологи припустили, що метеор вперше зʼявився за 90 км над пагорбом Керкебергет біля селища Нордмарк і пішов в південно-західному напрямку над селищем Солліхогда, де почав фрагментуватися і погас. За попередніми даними, метеорит, можливо, впав на Землю у великій лісистій місцевості Фіннемарка — за 60 км від столиці Осло.

З огляду на «складне» місцерозташування, на пошук можливих метеоритів може піти близько 10 років. Експерти заявили, що метеор рухався зі швидкістю 15—20 км в секунду і підсвітив нічне небо приблизно на пʼять-шість секунд. Деякі очевидці також заявили, що відчули сильний вітер.