В небе над Норвегией пролетел «необычно большой» метеор. Его часть могла приземлиться недалеко от Осло

Данные о травмах или повреждениях имущества не поступали. Сообщения о собственно метеоре начали поступать около часа ночи, причем явления наблюдались даже на севере, в городе Тронхейм.

Над южной частью Норвегии 25 июля пролетел «необычно большой метеор», который создал впечатляющий звуковой и световой эффект. Эксперты предполагают, что небольшая его часть, возможно, упала недалеко от столицы Осло.

Веб-камера в городе Холместранде сняла огненный шар, который падает с неба и вспыхивает яркой вспышкой, которая подсветила пристань для яхт. Норвежская сеть Meteor анализировала видеозапись и другие данные, чтобы попытаться определить источник и место падения метеора.

Просмотрев несколько видео метеорологи предположили, что метеор впервые появился в 90 км над холмом Керкебергет у поселка Нордмарк и пошел в юго-западном направлении над поселком Соллихогда, где начал фрагментироваться и погас. По предварительным данным, метеорит, возможно, упал на Землю в большой лесистой местности Финнемарка — 60 км от столицы Осло.

Учитывая «сложное» месторасположение, на поиск возможных метеоритов может уйти около 10 лет. Эксперты заявили, что метеор двигался со скоростью 15—20 км в секунду и подсветил ночное небо примерно на пять-шесть секунд. Некоторые очевидцы также заявили, что почувствовали сильный ветер.