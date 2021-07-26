В небе над Норвегией пролетел «необычно большой» метеор. Его часть могла приземлиться недалеко от Осло

Над южной частью Норвегии 25 июля пролетел «необычно большой метеор», который создал впечатляющий звуковой и световой эффект. Эксперты предполагают, что небольшая его часть, возможно, упала недалеко от столицы Осло.
Об этом сообщает Reuters.
Данные о травмах или повреждениях имущества не поступали. Сообщения о собственно метеоре начали поступать около часа ночи, причем явления наблюдались даже на севере, в городе Тронхейм.
Веб-камера в городе Холместранде сняла огненный шар, который падает с неба и вспыхивает яркой вспышкой, которая подсветила пристань для яхт. Норвежская сеть Meteor анализировала видеозапись и другие данные, чтобы попытаться определить источник и место падения метеора.
Просмотрев несколько видео метеорологи предположили, что метеор впервые появился в 90 км над холмом Керкебергет у поселка Нордмарк и пошел в юго-западном направлении над поселком Соллихогда, где начал фрагментироваться и погас. По предварительным данным, метеорит, возможно, упал на Землю в большой лесистой местности Финнемарка — 60 км от столицы Осло.
Учитывая «сложное» месторасположение, на поиск возможных метеоритов может уйти около 10 лет. Эксперты заявили, что метеор двигался со скоростью 15—20 км в секунду и подсветил ночное небо примерно на пять-шесть секунд. Некоторые очевидцы также заявили, что почувствовали сильный ветер.
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