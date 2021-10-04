Телескоп Hubble зняв «танець» двох спіральних галактик

Космічний телескоп Hubble сфотографував взаємодію двох спіральних галактик NGC 5953 і NGC 5954, які розташовані в сузірʼї Змії приблизно за 100 млн світлових років від Землі.
Фото опублікували на сайті обсерваторії Європейського космічного агентства.
Обидві дискові галактики мають виражені спіральні рукави. Телескоп зміг отримати чітке зображення структури галактик, але картинка повноцінно не відображає їх реальний вигляд через різне розташування щодо приладів телескопа.
Імовірно, Hubble зафіксував формування нової структури — еліптичної галактики. Вчені вважають, що цей процес займе сотні мільйонів років.
- В кінці вересня Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 5728, розташованої в сузірʼї Терезів.
- У серпні Hubble показав спіральну галактику в сузірʼї Піч, а до цього галактику в сузірʼї Годинники.
- У липні Hubble сфотографував зоряне скупчення в сузірʼї Скорпіона.