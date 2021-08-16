Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику в сузірʼї Піч

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутній універсальній камері WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 1385, яка розташована у сузірʼї Піч.

Обсерваторія повідомляє , що сама галактика розташована на відстані близько 68 мільйонів світлових років від Землі.

Відкривачем спіральної галактики NGC 1385 був британський астроном Фрідріх Вільгельм Гершель, який спостерігав за обʼєктом з 17 листопада 1784 року.

Астронавти наголошують, що сузірʼя Піч, на відміну від багатьох інших, назвали не на честь тварини чи міфічного героя. Fornax — це просто латинська назва печі.

Імʼя сузірʼю дав французький астроном Ніколя Луї де Лакайл.

Нагадаємо, що в червні телескоп понад тиждень подорожував у космосі в «безпечному режимі» через збій у компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання усіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели в нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновили в суботу, 17 липня.