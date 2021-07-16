NASA успішно відновило роботу космічного телескопу Hubble. Він не працював із середини червня

Інженери Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) успішно перевели космічний телескоп Hubble на резервне обладнання.

Це зробили для того, щоб вирішити проблему з головним компʼютером, яка виникла 13 червня, коли Hubble призупинив збір наукових даних.

Фахівці увімкнули резервні блоки живлення (PCU), управління і форматування наукових даних (CU/SDF) та блоку наукових приладів, а також управління й обробки даних (SI C&DH).

PCU розподіляє потужність по компонентах SI C&DH, а CU/SDF відправляє і форматує команди та дані. Решту обладнання на борту Hubble переключили на альтернативні інтерфейси, щоб підключити до резервного блоку SI C&DH.

Після виконання цих кроків резервний компʼютер включили, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели в нормальний робочий режим.

Команда Hubble зараз стежить за обладнанням, щоб переконатися, що все працює правильно. Також інженери почали відновлювати наукові інструменти.

Очікується, що це займе понад доу, оскільки команда виконує різні процедури і забезпечує стабільну температуру інструментів.

Потім група відкалібрує інструменти для нормальної наукової роботи.