Телескоп Hubble показав скупчення «кривих» галактик, продемонструвавши гравітаційне лінзування

Космічний телескоп Hubble зробив знімок скупчення «кривих» галактик, продемонструвавши явище під назвою гравітаційне лінзування — світлові викривлення, які мають серпоподібні форми.
Знімок опублікований на сайті обсерваторії.
На зображенні скупчення Abell 2813, також відоме як ACO 2813. Безліч точок і овалів на знімку — це галактики. Вигнуті півмісяці та s-подібні — це світло від галактик, які знаходяться за межами цього скупчення.
Гравітаційне лінзування відбувається під час викривлення світла масою обʼєкта. Велике скупчення галактик схоже на своєрідну лінзу, яка спотворює світло від далеких галактик, змушуючи його огинати саме скупчення.
- Раніше Hubble зробив серію фотографій туманності Вуаль, застосовуючи нові методи обробки зображень, що дозволяють побачити найдрібніші деталі. У Європейському космічному агентстві фото назвали «світлиною тижня».
- Телескоп також зробив знімок спіральної галактики в сузірʼї Андромеди, яку в NASA порівняли з булочкою з корицею. На відміну від класичної спіральної галактики, у UGC 12588 немає виражених смуг від зірок і газу та візерунка спіральних «рукавів».