Телескоп Hubble показав скупчення «кривих» галактик, продемонструвавши гравітаційне лінзування

Космічний телескоп Hubble зробив знімок скупчення «кривих» галактик, продемонструвавши явище під назвою гравітаційне лінзування — світлові викривлення, які мають серпоподібні форми.

Знімок опублікований на сайті обсерваторії.

Hubble

На зображенні скупчення Abell 2813, також відоме як ACO 2813. Безліч точок і овалів на знімку — це галактики. Вигнуті півмісяці та s-подібні — це світло від галактик, які знаходяться за межами цього скупчення.

Гравітаційне лінзування відбувається під час викривлення світла масою обʼєкта. Велике скупчення галактик схоже на своєрідну лінзу, яка спотворює світло від далеких галактик, змушуючи його огинати саме скупчення.