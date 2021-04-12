Телескоп Hubble показал скопление «кривых» галактик, продемонстрировав гравитационное линзирование

Космический телескоп Hubble сделал снимок скопления «кривых» галактик, продемонстрировав явление под названием гравитационное линзирование — световые искривления, имеющие серповидные формы.

Снимок опубликован на сайте обсерватории.

Hubble

На изображении скопление Abell 2813, также известное как ACO 2813. Множество точек и овалов на снимке — это галактики. Изогнутые полумесяцы и s-образные — это свет от галактик, которые находятся за пределами этого скопления.

Гравитационное линзирование происходит во время искривления света массой объекта. Большое скопление галактик подобно своеобразной линзе, которая искажает свет от дальних галактик, заставляя его огибать само скопление.