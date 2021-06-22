Телескоп Hubble вже тиждень не працює через збій в компʼютері. Два перезапуски системи провалилися

Космічний телескоп Hubble вже понад тиждень подорожує по космосу в «безпечному режимі» через збій в компʼютері корисного навантаження. Дві спроби перезапуску системи провалилися, тому фахівці розглядають можливість активізації резервного компʼютера.

Про це пише Live Science з посиланням на NASA.

Телескоп несподівано відключився 13 червня. Джерело збою поки не встановлено. Відомо, що збій стався через поломку модуля памʼяті бортового компʼютера корисного навантаження. Цей компʼютер відповідає за управління та координацію наукових інструментів на апараті.

Діагностика показала, що всі прилади телескопа «в повному порядку», проте у фахівців не виходить переключитися на резервний модуль памʼяті. Всього їх три.

Перша спроба перезапустити систему була 14 червня. 17 червня провалилася друга спроба.

Hubble має на борту резервний компʼютер і фахівці ймовірно переключать все управління на нього. Якщо і з цим будуть проблеми, то залишається варіант ручного обслуговування астронавтами. Останній раз люди до телескопа літали в 2009 році. Тоді на нього встановили нову камеру і прилад для вимірювання ультрафіолетового світла.