Телескоп Hubble уже неделю не работает из-за сбоя в компьютере. Два перезапуска системы провалились

Космический телескоп Hubble уже более недели путешествует по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. Две попытки перезапуска системы провалились, потому специалисты рассматривают возможность активизации резервного компьютера.

Об этом пишет Live Science со ссылкой на NASA.

Телескоп неожиданно отключился 13 июня. Источник неполадки пока не установлен. Известно, что сбой произошел из-за поломки модуля памяти бортового компьютера полезной нагрузки. Этот компьютер отвечает за управление и координацию научных инструментов на аппарате.

Диагностика показала, что все приборы телескопа «в полном порядке», однако у специалистов не получается переключиться на резервный модуль памяти. Всего их три.

Первая попытка перезапустить систему была 14 июня. 17 июня провалилась вторая попытка.

Hubble имеет на борту резервный компьютер и специалисты, вероятно, переключат все управление на него. Если и с этим будут проблемы, то остается вариант ручного обслуживания астронавтами. Последний раз люди к телескопу летали в 2009 году. Тогда на него установили новую камеру и прибор для измерения ультрафиолетового света.