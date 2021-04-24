Телескоп Hubble показал фото сверхмассивной звезды на грани самоуничтожения

Космический телескоп Hubble сделал снимок сверхмассивной звезды AG Carinae, которая находится на грани самоуничтожения.

Как сообщает NASA, AG Carinae — одна из самых ярких звезд нашей галактики.

Hubble за этой звездой уже следил. Астрономы навели фокус на нее по случаю 31-й годовщины запуска телескопа.

AG Carinae относится к редкому классу ярких голубых переменных гигантов. Звезда расположена в 20 тысячах световых лет. Она в 70 раз массивнее Солнца и светит в миллион раз ярче.

Оболочка AG Carinae из газа и пыли постоянно расширяется. Она уже занимает расстояние около пяти световых лет. Вскоре ее ждет взрыв. На это указывает пульсация — гравитация сжимает звезду, а материя выталкивается наружу. Вся ее оболочка образовалась в результате выбросов за последние 10 тысяч лет.

Когда именно AG Carinae взорвется, ученые не знают. Известно лишь то, что такие звезды могут существовать всего несколько миллионов лет. Для сравнения, «срок жизни» Солнца — около 10 миллиардов лет.