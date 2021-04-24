Телескоп Hubble показав фото надмасивної зірки на межі самознищення

Космічний телескоп Hubble зробив знімок надмасивної зірки AG Carinae, яка перебуває на межі самознищення.

Як повідомляє NASA, AG Carinae — одна з найяскравіших зірок нашої галактики.

Hubble за цією зіркою вже стежив. Астрономи навели фокус на неї з нагоди 31-ї річниці запуску телескопа.

AG Carinae належить до рідкісного класу яскравих блакитних змінних гігантів. Зірка розташована за 20 тисяч світлових років. Вона в 70 разів масивніша за Сонце і світить у мільйон разів яскравіше.

Оболонка AG Carinae з газу та пилу постійно розширюється. Вона вже займає відстань близько пʼяти світлових років. Незабаром її чекає вибух. На це вказує пульсація — гравітація стискає зірку, а матерія виштовхується назовні. Уся її оболонка утворилася в результаті викидів за останні 10 тисяч років.

Коли саме AG Carinae вибухне, вчені не знають. Відомо лише, що такі зірки можуть існувати кілька мільйонів років. Для порівняння, «термін життя» Сонця — близько 10 мільярдів років.