Телескоп Hubble показав фото надмасивної зірки на межі самознищення

Космічний телескоп Hubble зробив знімок надмасивної зірки AG Carinae, яка перебуває на межі самознищення.
Як повідомляє NASA, AG Carinae — одна з найяскравіших зірок нашої галактики.
Hubble за цією зіркою вже стежив. Астрономи навели фокус на неї з нагоди 31-ї річниці запуску телескопа.
AG Carinae належить до рідкісного класу яскравих блакитних змінних гігантів. Зірка розташована за 20 тисяч світлових років. Вона в 70 разів масивніша за Сонце і світить у мільйон разів яскравіше.
Оболонка AG Carinae з газу та пилу постійно розширюється. Вона вже займає відстань близько пʼяти світлових років. Незабаром її чекає вибух. На це вказує пульсація — гравітація стискає зірку, а матерія виштовхується назовні. Уся її оболонка утворилася в результаті викидів за останні 10 тисяч років.
Коли саме AG Carinae вибухне, вчені не знають. Відомо лише, що такі зірки можуть існувати кілька мільйонів років. Для порівняння, «термін життя» Сонця — близько 10 мільярдів років.
- Раніше Hubble зробив серію фотографій туманності Вуаль, застосовуючи нові методи обробки зображень, що дозволяють побачити найдрібніші деталі. У Європейському космічному агентстві фото назвали «світлиною тижня».
- Телескоп також зробив знімок спіральної галактики в сузірʼї Андромеди, яку в NASA порівняли з булочкою з корицею. На відміну від класичної спіральної галактики, у UGC 12588 немає виражених смуг від зірок і газу та візерунка спіральних «рукавів».