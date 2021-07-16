NASA успешно возобновило работу космического телескопа Hubble. Он не работал с середины июня

Инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно перевели космический телескоп Hubble на резервное оборудование.

Это сделали, чтобы решить проблему с исходным компьютером, которая возникла 13 июня, когда Hubble приостановил сбор научных данных.

Специалисты включили резервные блоки управления питанием (PCU), управления и форматирования научных данных (CU/SDF) и блока научных приборов, а также управления и обработки данных (SI C&DH).

PCU распределяет мощность по компонентам SI C&DH, а CU/SDF отправляет и форматирует команды и данные. Остальное оборудование на борту Hubble переключили на альтернативные интерфейсы, чтобы подключить к резервному блоку SI C&DH.

После выполнения этих шагов резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели в нормальный рабочий режим.

Команда Hubble сейчас следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Также инженеры начали восстанавливать научные инструменты.

Ожидается, что это займет больше суток, поскольку команда выполняет различные процедуры и обеспечивает стабильную температуру инструментов.

Затем группа откалибрует инструменты и возобновит нормальную научную работу.