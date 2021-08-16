Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Печь

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 1385, расположенной в созвездии Печь.

Обсерватория сообщает, что галактика находится на расстоянии около 68 миллионов световых лет от Земли.

Открывателем спиральной галактики NGC 1385 был британский астроном Фридрих Вильгельм Гершель, который наблюдал за объектом с 17 ноября 1784 года.

Астронавты отмечают, что созвездие Печь, в отличие от многих других, назвали не в честь животного или мифического героя. Fornax — это просто латинское название печи.

Имя созвездию дал французский астроном Никола Луи де Лакайль.

Напомним, что в июне телескоп больше недели путешествовал по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. После этого инженеры NASA перевели Hubble на резервное оборудование. После выполнения всех необходимых технических манипуляций резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели в нормальный рабочий режим. Научные наблюдения возобновили в субботу, 17 июля.