Телескоп Hubble сфотографував сейфертівську галактику в сузірʼї Терезів

Космічний телескоп Hubble за допомогою ширококутної універсальної камери WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 5728, розташованої у сузірʼї Терезів.

Фото опублікували на сайті обсерваторії.

NGC 5728 Hubble

Зазначено, що NGC 5728 перебуває за 130 мільйонів світлових років від Землі та являє собою сейфертівську галактику — вона має квазароподібне ядро (яскраві джерела електромагнітного випромінювання) з дуже високою поверхневою яскравістю, спектри якої показують сильні лінії випромінювання із високою іонізацією.

Галактика відрізняється від інших з активним ядром тим, що її дуже добре видно. Інші типи активних ядер, такі як квазари, випускають дуже багато випромінювання, тому їх майже неможливо спостерігати. Також вони часто перебувають набагато далі від Землі, що теж ускладнює спостереження.

На фотографії NGC 5728 можна спостерігати яскраве ядро й області галактики, які випромінюють видиме та інфрачервоне світло. Однак через активне ядро інші типи світла камера Hubble вловити не може, тому «портрет» галактики неповний.