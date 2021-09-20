Телескоп Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузірʼї Змієносець

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутній універсальній камері WFC3 зробив світлину кулястого зоряного скупчення ESO 520-21 (Palomar 6), яке розташоване у сузірʼї Змієносець.

Про це повідомляє обсерваторія.

Сам космічний об’єкт розташований неподалік від центру Чумацького Шляху, в районі, де міжзоряний газ і пил поглинають зоряне світло і роблять спостереження складнішими.

NASA

Нагадаємо, що в червні телескоп понад тиждень подорожував у космосі в «безпечному режимі» через збій у компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання усіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели в нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновили в суботу, 17 липня.