Телескоп Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию шарообразного звездного скопления ESO 520-21 (Palomar 6), которое расположено в созвездии Змееносец.
Об этом сообщает обсерватория.
Сам космический объект расположен недалеко от центра Млечного Пути, в районе, где межзвездный газ и пыль поглощают звездный свет и делают наблюдения сложнее.
Напомним, что в июне телескоп больше недели путешествовал по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. После этого инженеры NASA перевели Hubble на резервное оборудование. После выполнения всех необходимых технических манипуляций резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели в нормальный рабочий режим. Научные наблюдения возобновили в субботу, 17 июля.
- Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.