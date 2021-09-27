Телескоп Hubble сфотографировал сейфертовскую галактику в созвездии Весов

Космический телескоп Hubble с помощью широкоугольной универсальной камеры WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.

Фото опубликовали на сайте обсерватории.

NGC 5728 Hubble

Указано, что NGC 5728 находится за 130 миллионов световых лет от Земли и представляет собой сейфертовскую галактику — она имеет квазароподобные ядра (яркие источники электромагнитного излучения) с очень высокой поверхностной яркостью, спектры которой показывают сильные линии излучения с высокой ионизацией.

Галактика отличается от других с активным ядром тем, что ее очень хорошо видно. Другие типы активных ядер, такие как квазары, выпускают очень много излучения, поэтому их почти невозможно наблюдать. Также они часто находятся намного дальше от Земли, что тоже усложняет наблюдение.

На фотографии NGC 5728 можно наблюдать яркое ядро и области галактики, которые излучают видимый и инфракрасный свет. Однако из-за активного ядра другие типы света камера Hubble уловить не может, потому «портрет» галактики неполный.