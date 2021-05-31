NASA опубликовало новое изображение центра Млечного пути. Кадры для него собирали 20 лет

Американское космическое агентство NASA показало новый снимок галактического центра Млечного Пути.

Об этом сообщает агентство.

Снимок составили из 370 кадров, которые были сделаны за последние 20 лет. Изображение было получено с помощью гигантской мозаики данных, полученных из рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и от радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке.

NASA

«Нити перегретого газа и магнитных полей плетут гобелен энергии», — сообщили в агентстве. Изучение этих нитей позволяет получить больше информации о галактических космических погодных явлениях.

Астроном Дэниел Ван из Массачусетского университета объяснил, что эти нити — это перезамыкания силовых линий магнитного поля. Они перестраиваются, высвобождая большое количество энергии.

Сообщается, что магнитные нити возникают на внешних границах больших шлейфов горячего газа. А газ в шлейфах создает магнитные поля, которые сталкиваются, образуя эти самые нити.