Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Часы

Космический телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики IC 1954 в созвездии Часы.

Об этом сообщает обсерватория.

В этом созвездии галактика расположена за почти 45 миллионов световых лет от Земли.

В центре фотографии можно увидеть яркую полоску, а вокруг нее спиралевидные «рукава», окутанные темными облаками пыли.

Фотографию телескоп сумел сделать благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3.