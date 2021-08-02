Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику в сузірʼї Годинник

Космічний телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики IC 1954 в сузірʼї Годинник.

Про це повідомляє обсерваторія.

У цьому сузірʼї галактика розташована за майже 45 мільйонів світлових років від Землі.

У центрі світлини можна побачити яскраву смужку, а навколо неї спіралеподібні «рукави», окуті темними хмарами пилу.

Фотографію телескоп зумів зробити завдяки ширококутовій універсальній камері WFC3.