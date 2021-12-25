NASA запустило телескоп «Джеймс Уэбб»

Американское аэрокосмическое управление NASA запустило космический телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью $10 миллиардов.

Запуск состоялся в субботу в 14:20 по Киеву с космодрома Куру во французской Гвиане. NASA отправило его вместе с европейскими и канадскими партнерами. Телескоп Джеймс Уэбб заменит Hubble («Хаббл»), который проработал 31 год. Новый телескоп является самым дорогим проектом в истории NASA.

Телескоп отправили на расстояние 1,5 миллиона километров от Земли — до точки L2 (точка Лагранжа 2). Он будет лететь 29 дней. Ученые возлагают на «Джеймс Уэбб» большие надежды. Он поможет гораздо глубже заглянуть во Вселенную и подробнее изучить галактики и планеты.