Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Відповідна інформація міститься на сайті Ради.

Закон забороняє бити, вбивати, отруювати або калічити тварин, дарувати їх як призи, нагороди чи премії, заподіювати тваринам біль або страждання, дресирувати їх способом, який завдає шкоди здоровʼю і загальному стану, а також топити, душити, труїти і застосовувати щодо тварин електричний струм.

Закон також забороняє вбивство тварин для регулювання чисельності. Це в основному стосується безхатніх. Крім цього, забороняється тримати «червонокнижних» тварин у закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих установах та інших непридатних місцях, а також у квартирах, приватних будинках і на садових ділянках.

Окремо заборонено надавати фотопослуги з дикими тваринами (крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв), а також використовувати тварин для реклами у розважальних закладах та закладах громадського харчування.