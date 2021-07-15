Рада проголосувала за європейські стандарти захисту тварин від жорстокого поводження

Верховна Рада проголосувала в другому читанні і в цілому за проєкт закону № 2351, який забороняє жорстоке ставлення і знущання над тваринами.

«За» проголосували 285 депутатів.

Закон забороняє бити, вбивати, отруювати або калічити тварин, дарувати їх у якості призів, нагород чи премій, заподіювати тваринам біль або страждання, дресирувати їх способом, який завдає шкоди здоровʼю і загальному стану, а також топити, душити, труїти і використовувати по відношенню до тварин електричний струм.