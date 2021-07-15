Рада проголосувала за європейські стандарти захисту тварин від жорстокого поводження

Верховна Рада проголосувала в другому читанні і в цілому за проєкт закону № 2351, який забороняє жорстоке ставлення і знущання над тваринами.
«За» проголосували 285 депутатів.
Закон забороняє бити, вбивати, отруювати або калічити тварин, дарувати їх у якості призів, нагород чи премій, заподіювати тваринам біль або страждання, дресирувати їх способом, який завдає шкоди здоровʼю і загальному стану, а також топити, душити, труїти і використовувати по відношенню до тварин електричний струм.
Закон також забороняє вбивство тварин для регулювання чисельності. Це в основному стосується безхатніх.
Крім цього, забороняється тримати диких тварин у закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих установах та інших непридатних місцях, а також в квартирах, приватних будинках і на садових ділянках.
Окремо заборонено надавати фотопослуги з дикими тваринами (крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв), а також використовувати тварин для реклами у розважальних закладах та закладах громадського харчування.
Партія «Слуга народу» окремо опублікувала інфографіку за цим законом.
Стежити за дотриманням вимог закону повинна Національна поліція.