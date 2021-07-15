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Рада проголосувала за європейські стандарти захисту тварин від жорстокого поводження

Автор:
Костя Андрейковець
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Верховна Рада проголосувала в другому читанні і в цілому за проєкт закону № 2351, який забороняє жорстоке ставлення і знущання над тваринами.

«За» проголосували 285 депутатів.

Закон забороняє бити, вбивати, отруювати або калічити тварин, дарувати їх у якості призів, нагород чи премій, заподіювати тваринам біль або страждання, дресирувати їх способом, який завдає шкоди здоровʼю і загальному стану, а також топити, душити, труїти і використовувати по відношенню до тварин електричний струм.

Закон також забороняє вбивство тварин для регулювання чисельності. Це в основному стосується безхатніх.

Крім цього, забороняється тримати диких тварин у закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих установах та інших непридатних місцях, а також в квартирах, приватних будинках і на садових ділянках.

Окремо заборонено надавати фотопослуги з дикими тваринами (крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв), а також використовувати тварин для реклами у розважальних закладах та закладах громадського харчування.

Партія «Слуга народу» окремо опублікувала інфографіку за цим законом.

Стежити за дотриманням вимог закону повинна Національна поліція.