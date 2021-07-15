Рада проголосовала за европейские стандарты защиты животных от жестокого обращения

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за проект закона № 2351, который запрещает жестокое отношении и издевательства над животными.
«За» проголосовали 285 депутатов.
Закон запрещает бить, убивать, отравлять или калечить животных, дарить их в качестве призов, наград или премий, причинять животным боль или страдание, дрессировать их способом, который наносит вред здоровью и общему состоянию, а также топить, душить, травить и использовать в отношении животных электрический ток.
Закон также запрещает убийство животных для регулирования численности. Это в основном касается бездомных.
Кроме этого, запрещается держать диких животных в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных местах, а также в квартирах, частных домах и на садовых участках.
Отдельно запрещено предоставлять фотоуслуги с дикими животными (кроме зоопарков, цирков и дельфинариев), а также использовать животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.
Партия «Слуга народа» отдельно опубликовала инфографику по этому закону.
Следить за соблюдением требований закона должна Национальная полиция.