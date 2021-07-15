Рада проголосовала за европейские стандарты защиты животных от жестокого обращения

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за проект закона № 2351, который запрещает жестокое отношении и издевательства над животными.

«За» проголосовали 285 депутатов.

Закон запрещает бить, убивать, отравлять или калечить животных, дарить их в качестве призов, наград или премий, причинять животным боль или страдание, дрессировать их способом, который наносит вред здоровью и общему состоянию, а также топить, душить, травить и использовать в отношении животных электрический ток.