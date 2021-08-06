Президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

Соответствующая информация содержится на сайте Рады.

Закон запрещает бить, убивать, отравлять или калечить животных, дарить их в качестве призов, наград или премий, причинять животным боль или страдание, дрессировать их способом, который наносит вред здоровью и общему состоянию, а также топить, душить, травить и применять по отношению к животным электрический ток.

Закон также запрещает убийство животных для регулирования численности. Это в основном касается бездомных. Кроме этого, запрещается держать «краснокнижных» животных в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных местах, а также в квартирах, частных домах и на садовых участках.

Отдельно запрещено предоставлять фотоуслуги с дикими животными (кроме зоопарков, цирков и дельфинариев), а также использовать животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.