Італія перемогла на «Євробаченні». Україна посіла 5 місце

На другому місці Франція , на третьому — Швейцарія , а на четвертому Ісландія . Україну представляв гурт Go_A. Він отримав 364 голоси (97 від національних журі та 267 — від глядачів) й посів 5 місце . Зазначимо, що вперше виступ України був повністю україномовним.

На пісенному конкурсі «Євробачення — 2021», що відбувся у Роттердамі, перемогла Італія. За гурт Maneskin віддали 524 голоси.

У фіналі також ще були: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія, Сан-Марино, Греція, Молдова, Ісландія, Сербія, Албанія, Португалія. Болгарія, Фінляндія та Швейцарія.

Представники Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції потрапили туди автоматично — вони найбільші платники внесків до скарбниці Європейської мовної спілки (організатора «Євробачення»).

Зазначимо, що фаворитом букмекерів була саме Італія, на другому місці була Франція, третє місце — за Мальтою, на четвертому — Швейцарія. Україна замикала п’ятірку лідерів.