Италия победила на «Евровидении». Украина заняла 5 место

На песенном конкурсе «Евровидение — 2021», который состоялся в Роттердаме, победила Италия. За группу Maneskin отдали 524 голоса.

На втором месте Франция, на третьем — Швейцария, а на четвертом Исландия. Украину представляла группа Go_A. Она получил 364 голоса (97 от национальных жюри и 267 — от зрителей) и заняла 5 место. Отметим, что впервые выступление Украины было полностью на украинском языке.