Италия победила на «Евровидении». Украина заняла 5 место

На песенном конкурсе «Евровидение — 2021», который состоялся в Роттердаме, победила Италия. За группу Maneskin отдали 524 голоса.
На втором месте Франция, на третьем — Швейцария, а на четвертом Исландия. Украину представляла группа Go_A. Она получил 364 голоса (97 от национальных жюри и 267 — от зрителей) и заняла 5 место. Отметим, что впервые выступление Украины было полностью на украинском языке.
В финале также еще были Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Сан-Марино, Греция, Молдова, Исландия, Сербия, Албания, Португалия. Болгария, Финляндия и Швейцария.
Представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции попали туда автоматически — они самые большие плательщики взносов в казну Европейского вещательного союза (организатора «Евровидения»).
Отметим, что Фаворитом букмекеров была именно Италия, на втором месте была Франция, третье место — за Мальтой, на четвертом — Швейцария. Украина замыкала пятерку лидеров.
- В этом году к участию в конкурсе не допустили Беларусь. Организаторы не утвердили песню ее представителей — по их словам, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ставит под сомнение аполитичность конкурса.
- В 2020 году из-за пандемии коронавируса песенный конкурс отменили.