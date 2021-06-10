Ізраїль першим у світі заборонив торгівлю натуральним хутром

Ізраїль став першою країною у світі, яка заборонила на законодавчому рівні торгівлю натуральним хутром. Відповідний закон набуде чинності через 6 місяців.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Заборона поширюється на індустрію моди (ринок модного одягу), але не зачіпає наукові, освітні та релігійні потреби. Щодо останніх в Ізраїлі були гарячі суперечки через традиційні головні убори хасидів.

Міністр охорони навколишнього середовища Гіла Гамліель заявила, що заборона захистить безліч лисиць, норок та інших тварин.

«Хутряна промисловість є причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює неймовірні страждання. Використання шкіри і хутра дикої природи в модній індустрії аморально і, звичайно ж, зайве. Шуби з хутра тварин не можуть виправдати індустрію жорстоких вбивств», — сказала вона.

Неурядова організація із захисту прав тварин Animals Now і низка інших організацій назвали рішення країни історичним.