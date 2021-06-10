Ізраїль першим у світі заборонив торгівлю натуральним хутром

Ізраїль став першою країною у світі, яка заборонила на законодавчому рівні торгівлю натуральним хутром. Відповідний закон набуде чинності через 6 місяців.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Заборона поширюється на індустрію моди (ринок модного одягу), але не зачіпає наукові, освітні та релігійні потреби. Щодо останніх в Ізраїлі були гарячі суперечки через традиційні головні убори хасидів.
Міністр охорони навколишнього середовища Гіла Гамліель заявила, що заборона захистить безліч лисиць, норок та інших тварин.
«Хутряна промисловість є причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює неймовірні страждання. Використання шкіри і хутра дикої природи в модній індустрії аморально і, звичайно ж, зайве. Шуби з хутра тварин не можуть виправдати індустрію жорстоких вбивств», — сказала вона.
Неурядова організація із захисту прав тварин Animals Now і низка інших організацій назвали рішення країни історичним.
- У листопаді 2019 року королева Великої Британії Єлизавета II заявила, що вирішила більше не носити одяг з натуральним хутром і перейти на штучний. Від хутра також відмовилися італійський будинок мод Prada і модельний будинок Chanel.