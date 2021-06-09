National Geographic визнав існування пʼятого океану. Тепер він зʼявиться на шкільних картах

На карти американського телеканалу National Geographic, що транслює науково-популярні фільми виробництва Національного географічного товариства США, тепер наноситимуть п’ятий океан — Південний.

Про це повідомляє National Geographic.

Від 1915 року організація випускає карти, де вказано тільки чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський та Північний Льодовитий. Однак відтепер там зʼявиться пʼятий.

«Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки ніколи не було згоди на міжнародному рівні, ми ніколи не визнавали його офіційно», — пояснив географ Національного географічного товариства Алекс Тейт.