National Geographic признал существование пятого океана. Теперь он появится на школьных картах

На карты американского телеканала National Geographic, который транслирует научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США, теперь будут наносить пятый океан — Южный.

Об этом сообщает National Geographic.

С 1915 года организация выпускает карты, где указаны только четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Теперь там появится и пятый.

«Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально», — пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.