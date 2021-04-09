Ученые установили, что за год пандемии в Мировом океане снизился антропогенный шум. Теперь они изучают его влияние на подводную жизнь

Ученые со всего мира исследуют тишину в Мировом океане, которая наступила из-за пандемии коронавируса, когда судоходство и другая человеческая деятельность на воде и под ней существенно сократилась. Теперь исследователи пытаются установить уровень этих изменений и то, как они влияют на морскую жизнь.
Об этом пишет BBC.
Профессор Сент-Эндрюсского университета Великобритании Питер Тяк отмечает, что локдауны по всему миру привели к сокращению морских перевозок, что было бы невозможно без пандемии.
Вместе с группой ученых Тяк определил 200 гидрофонов — подводных микрофонов, которые установили ранее в различных частях Мирового океана. Цель их исследования — с помощью гидрофонов определить, как изменился уровень шума и его влияние на подводных жителей.
Ученые планируют не только понять, насколько изменился антропогенный шум в океане, но и определить, как он десятилетиями влиял на морскую жизнь.
«При значительном снижении уровня шума транспорта и человеческой активности вы слышите больше пения птиц или, вероятно, видите больше диких животных в своей среде, и нам нужны способы контролировать это в океане. Мы слишком сильно повлияли на Мировой океан загрязнением и климатическими изменениями, но дело в том, что этот шум можно относительно легко приглушить», — сказал Тяк.
Профессор Нью-Гемпширского университета США Дженнифер Миксис-Олдс сообщила, что данные о годе «тихого» океана могут на самом деле открыть гораздо больше нового, чем просто понимание шумового загрязнения. В частности, она пытается составить карту звукового ландшафта водного мира.
«Мы можем многому научиться, просто слушая шум океана. Одна из моих целей — создать глобальную карту звукового ландшафта океана, на которой вы могли бы видеть звуки судоходных маршрутов, модели миграции китов по их песням, а также узнавать о климатических изменениях по звукам откалывающихся айсбергов», — сказала Миксис-Олдс.
По словам ученой, прослушивание океана может помочь найти баланс между человеческой деятельностью и природными процессами в океане.
Существуют доказательства того, что в течение десятилетий антропогенный шум постепенно начинает нарушать естественный звуковой баланс океана. Судоходство, военная активность, подводные исследования залежей нефти и газа «глушат» здоровый звуковой ландшафт морской жизни.
Наиболее ярко эта потеря равновесия проявляется в таких явлениях, как выбрасывание китов на берега — ученые считают, что этих глубоководных животных травмирует использования военно-морских гидролокаторов. По словам профессора Тяка, даже мальки рыб используют звук коралловых рифов, чтобы понять, где им поселиться. Морские жители не полагаются на зрение так, как люди, чтобы определить свое местоположение.
«Если вы когда-нибудь занимались подводным плаванием, то понимаете, что можете видеть лишь на несколько метров, однако можете слышать за километр — даже за сотни километров. Морская жизнь развила удивительные механизмы, позволяющие понять, где искать добычу и общаться», — сказал ученый.
Тяк убежден, что человечеству необходимо изменить мышление — перестать задаваться вопросом, сколько шума мы можем еще выбросить в океан, и начать думать над тем, как его сократить и компенсировать ущерб.
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