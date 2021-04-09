Ученые установили, что за год пандемии в Мировом океане снизился антропогенный шум. Теперь они изучают его влияние на подводную жизнь

Ученые со всего мира исследуют тишину в Мировом океане, которая наступила из-за пандемии коронавируса, когда судоходство и другая человеческая деятельность на воде и под ней существенно сократилась. Теперь исследователи пытаются установить уровень этих изменений и то, как они влияют на морскую жизнь .

Профессор Сент-Эндрюсского университета Великобритании Питер Тяк отмечает, что локдауны по всему миру привели к сокращению морских перевозок, что было бы невозможно без пандемии.

Вместе с группой ученых Тяк определил 200 гидрофонов — подводных микрофонов, которые установили ранее в различных частях Мирового океана. Цель их исследования — с помощью гидрофонов определить, как изменился уровень шума и его влияние на подводных жителей.

Ученые планируют не только понять, насколько изменился антропогенный шум в океане, но и определить, как он десятилетиями влиял на морскую жизнь.

«При значительном снижении уровня шума транспорта и человеческой активности вы слышите больше пения птиц или, вероятно, видите больше диких животных в своей среде, и нам нужны способы контролировать это в океане. Мы слишком сильно повлияли на Мировой океан загрязнением и климатическими изменениями, но дело в том, что этот шум можно относительно легко приглушить», — сказал Тяк.

Профессор Нью-Гемпширского университета США Дженнифер Миксис-Олдс сообщила, что данные о годе «тихого» океана могут на самом деле открыть гораздо больше нового, чем просто понимание шумового загрязнения. В частности, она пытается составить карту звукового ландшафта водного мира.

«Мы можем многому научиться, просто слушая шум океана. Одна из моих целей — создать глобальную карту звукового ландшафта океана, на которой вы могли бы видеть звуки судоходных маршрутов, модели миграции китов по их песням, а также узнавать о климатических изменениях по звукам откалывающихся айсбергов», — сказала Миксис-Олдс.