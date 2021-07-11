Мільярдер Бренсон здійснив суборбітальний політ й успішно повернувся на Землю

Британський мільярдер Річард Бренсон здійснив успішний політ до космічної межі.

Політ завершився о 18:40 за Києвом.

Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який виготовила власна компанія британського мільярдера — Virgin Galactic. Загалом на кораблі було шестеро людей: пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннетт і Бетт Мозес, а також Річард Бренсон.

Космоплан піднявся на висоту 86 кілометрів над Землею, після чого екіпаж кілька хвилин перебував у стані невагомості. Після цього SpaceShipTwo Unity успішно повернувся на Землю.