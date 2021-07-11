Мільярдер Бренсон здійснив суборбітальний політ й успішно повернувся на Землю

Британський мільярдер Річард Бренсон здійснив успішний політ до космічної межі.
Політ завершився о 18:40 за Києвом.
Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який виготовила власна компанія британського мільярдера — Virgin Galactic. Загалом на кораблі було шестеро людей: пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннетт і Бетт Мозес, а також Річард Бренсон.
Космоплан піднявся на висоту 86 кілометрів над Землею, після чого екіпаж кілька хвилин перебував у стані невагомості. Після цього SpaceShipTwo Unity успішно повернувся на Землю.
- Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року в космос на її кораблі вирушить засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого запустять продаж квитків.
- Найбагатша людина світу Джеф Безос оголосив про рішення відправитися в космос на початку червня. Мільярдер розповів, що це було мрією усього його життя. Він вирушить у суборбітальний політ на створеному його компанією Blue Origin кораблі New Shepard 20 липня цього року.
- Напарниками по польоту стануть брат Безоса Марк, 82-річна американська льотчиця Уоллі Фанк і невідомий, який за $28 мільйонів купив на аукціоні право відправитися в космос.