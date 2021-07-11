Миллиардер Брэнсон совершил суборбитальный полет и успешно вернулся на Землю

Британский миллиардер Ричард Брэнсон осуществил успешный полет к границам космоса.

Полет стартовал в 17:45 по Киеву и завершился примерно через час. Это был первый туристический полет на космическом корабле SpaceShipTwo Unity, который изготовила собственная компания британского миллиардера — Virgin Galactic. Всего на корабле было шесть человек: пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес, а также Ричард Брэнсон.

Космоплан поднялся на высоту 86 километров над Землей, после чего экипаж несколько минут находился в состоянии невесомости. Вскоре аппарат успешно вернулся на Землю.