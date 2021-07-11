Миллиардер Брэнсон совершил суборбитальный полет и успешно вернулся на Землю

Британский миллиардер Ричард Брэнсон осуществил успешный полет к границам космоса.
Полет стартовал в 17:45 по Киеву и завершился примерно через час. Это был первый туристический полет на космическом корабле SpaceShipTwo Unity, который изготовила собственная компания британского миллиардера — Virgin Galactic. Всего на корабле было шесть человек: пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес, а также Ричард Брэнсон.
Космоплан поднялся на высоту 86 километров над Землей, после чего экипаж несколько минут находился в состоянии невесомости. Вскоре аппарат успешно вернулся на Землю.
- Virgin Galactic — первая в мире публичная компания в области космического туризма. В ноябре 2020-го компания анонсировала, что в конце первого квартала 2021 года в космос на ее корабле отправится основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, после чего запустят продажу билетов.
- Самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о решении отправиться в космос в начале июня. Миллиардер рассказал, что это было мечтой всей его жизни. Он отправится в суборбитальный полет на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard 20 июля этого года.
- Напарниками по полету станут брат Безоса Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и неизвестный, который за $28 миллион купил на аукционе право отправиться в космос.