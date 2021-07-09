Полет миллиардера Брэнсона в космос: где и когда смотреть трансляцию

Ричард Брэнсон в воскресенье, 11 июля, в 16:00 по киевскому времени полетит в космос. Это будет первый туристический полет на ракете SpaceShipTwo Unity, которую изготовила собственная компания британского миллиардера — Virgin Galactic.

«Бабель» проведет видеотрансляцию полета.

Также за событием можно следить на YouTube-канале Virgin Galactic.

О полете Брэнсона в космос стало известно 2 июля. Такой анонс дал понять, что самый богатый человек в мире Джефф Безос не будет первым туристом в космосе, поскольку британец полетит туда на девять дней раньше, чем основатель компании Amazon.

Всего на корабле будет шесть членов экипажа — пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес, а также сам глава компании Ричард Брэнсон.