Миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос на 9 дней раньше Безоса

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля этого года — на девять дней раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос.
Об этом говорится в заявлении компании Virgin Galactic в Twitter.
«Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается», — сказано в сообщении.
В коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity. Среди них пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес, а также сам глава компании Ричард Брэнсон.
Безос же объявил о решении отправиться в космос в начале июня. Миллиардер рассказал, что это было мечтой всей его жизни. Он отправится в суборбитальный полет на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard 20 июля этого года.
Напарниками по полету станут брат Безоса Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и неизвестный, который выкупил право отправиться в космос за $28 млн на прошедшем аукционе.
- Virgin Galactic — первая в мире публичная компания из сферы космического туризма. В ноябре 2020 года компания анонсировала, что в конце первого квартала 2021 года на корабле отправится основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, после чего запустят продажу билетов.