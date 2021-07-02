Мільярдер Річард Бренсон полетить у космос на 9 днів раніше за Безоса

Британський мільярдер Річард Бренсон полетить у космос 11 липня цього року — це на девʼять днів раніше, ніж найбагатша людина у світі і засновник компанії Amazon Джефф Безос.

Про це йдеться у заяві компанії Virgin Galactic у Twitter.

«Приєднуйтесь до нас 11 липня, щоб спостерігати за нашим першим пілотованим польотом і початком нової космічної ери. Відлік починається», — йдеться у повідомленні.

На короткому відеоролику, що супроводжує заяву, представлені шість членів екіпажу суборбітального корабля Unity. Серед них пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Килина Беннет і Бетт Мозес, а також сам глава компанії Річард Бренсон.