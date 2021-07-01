Безос запросив із собою в космос 82-річну льотчицю

Разом із засновником Amazon Джефом Безосом у космос полетить 82-річна льотчиця Уоллі Фанк.
Про це повідомляється на сайті компанії Безоса Blue Origin.
Фанк стала четвертим учасником космічної подорожі. Крім неї і Джефа Безоса, на кораблі New Shepard полетять його брат Марк, а також переможець аукціону, який заплатив за участь у місії $28 мільйонів.
Підготовку до польоту в космос Фанк проходила в 1960-х у рамках місії Mercury 13 зі створення команди жінок-пілотів. Однак NASA відмовилося від цієї ідеї, згодом програму згорнули, а Фанк так і не полетіла в космос. Після цього жінка працювала льотним інструктором, займалася розслідуванням авіакатастроф.
- Проєкт New Shepard є прямим конкурентом компанії Ілона Маска SpaceX. З цього приводу Маск і Безос вже тролили один одного в соцмережах. 18-метрова ракета названа на честь Алана Шепарда — першого астронавта США, який здійснив суборбітальний політ.
- У грудні 2019 року Blue Origin уперше змогла посадити ракету і капсулу New Shepard. Усі наступні запуски проводили, щоб протестувати доукомплектоване обладнання.