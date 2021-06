Компанія Безоса продала квиток на політ у космос за $28 мільйонів

Подорож у космос із засновником Amazon Джеффом Безосом продали на аукціоні за $28 мільйонів.

Про це пише Reuters.

Аукціон тривав усього 7 хвилин. Особу переможця торгів, який зголосився викласти $28 мільйонів за політ у космос, не розкривають.

20 липня корабель New Shepard уперше відправить у космос екіпаж космонавтів, з ними полетіть і Безос. На аукціоні пропонували лише одне місце на цей перший рейс. Отримані з продажу гроші передадуть до фонду Blue Origin — Club for the Future, щоб надихнути майбутні покоління і допомогти розвивати технології для життя в космосі.