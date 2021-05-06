Компанія мільярдера Безоса продасть на аукціоні квиток на політ в космос

Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса продасть на аукціоні один квиток на суборбітальну екскурсію на кораблі New Shepard.
Про це йдеться на сайті компанії.
«20 липня New Shepard відправить в космос свій перший екіпаж космонавтів. Ми пропонуємо одне місце в першому рейсі переможцю онлайн-аукціону», — зазначили у Blue Origin.
На першому етапі, який пройде з 5 по 19 травня, усі охочі зможуть зробити свої ставки на будь-яку суму прямо на сайті Blue Origin. Їх розмір буде засекречений.
Онлайн-торги відбудуться на другому етапі 19 травня. Всі суми стануть видимими, а учасники повинні будуть перевищити топову ставку. На третьому етапі (12 червня) Blue Ogirin проведе онлайн-аукціон, де і визначиться єдиний переможець.
Гроші за квиток передадуть фонду Club for the Future, який створила Blue Origin. Його мета — залучити інтерес майбутніх поколінь до карʼєри в сферах науки, технологій, інженерії та математики, а також розвиток ідеї життя в космосі.
- Проєкт New Shepard є прямим конкурентом компанії Ілона Маска SpaceX. З цього приводу Маск і Безос вже тролили один одного в соцмережах. 18-метрова ракета названа на честь Алана Шепарда — першого астронавта США, який здійснив суборбітальний політ.
- У грудні 2019 року Blue Origin вперше змогла садити ракету і капсулу New Shepard. Усі наступні запуски проводилися для тестування доукомплектованного обладнання.