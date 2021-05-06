Компания миллиардера Безоса продаст на аукционе билет на полет в космос

«20 июля New Shepard отправит в космос свой первый экипаж космонавтов. Мы предлагаем одно место в первом рейсе победителю онлайн-аукциона», — уточнили в Blue Origin.

Об этом говорится на сайте компании.

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса продаст на аукционе один билет на суборбитальную экскурсию на корабле New Shepard.

На первом этапе, который пройдет с 5 по 19 мая, все желающие смогут сделать свои ставки на любую сумму прямо на сайте Blue Origin. Их размер будет засекречен.

Онлайн-торги состоятся на втором этапе 19 мая. Все суммы станут видимыми, а участники должны будут превысить топовую ставку. На третьем этапе (12 июня) Blue Ogirin проведет онлайн-аукцион, где и определится единственный победитель.

Деньги за билет передадут фонду Club for the Future, который создала Blue Origin. Его цель — привлечь интерес будущих поколений к карьере в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.