Компания миллиардера Безоса продаст на аукционе билет на полет в космос

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса продаст на аукционе один билет на суборбитальную экскурсию на корабле New Shepard.
Об этом говорится на сайте компании.
«20 июля New Shepard отправит в космос свой первый экипаж космонавтов. Мы предлагаем одно место в первом рейсе победителю онлайн-аукциона», — уточнили в Blue Origin.
На первом этапе, который пройдет с 5 по 19 мая, все желающие смогут сделать свои ставки на любую сумму прямо на сайте Blue Origin. Их размер будет засекречен.
Онлайн-торги состоятся на втором этапе 19 мая. Все суммы станут видимыми, а участники должны будут превысить топовую ставку. На третьем этапе (12 июня) Blue Ogirin проведет онлайн-аукцион, где и определится единственный победитель.
Деньги за билет передадут фонду Club for the Future, который создала Blue Origin. Его цель — привлечь интерес будущих поколений к карьере в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.
- Проект New Shepard является прямым конкурентом компании Илона Маска SpaceX. По этому поводу Маск и Безос уже тролили друг друга в соцсетях. 18-метровая ракета названа в честь Алана Шепарда — первого астронавта США, который совершил суборбитальный полет.
- В декабре 2019 года Blue Origin впервые смогла садить ракету и капсулу New Shepard. Все последующие запуски проводились для тестирования доукомплектованного оборудования.