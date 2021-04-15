Blue Origin Безоса успешно запустила и посадила корабль New Shepard с капсулой

Компания Blue Origin Джеффа Безоса провела 15-й успешный тестовый пуск многоразового суборбитального космического корабля New Shepard, который в будущем будут использовать в пилотируемых миссиях для космотуризма.
Ракета с капсулой на шесть посадочных мест стартовала с площадки в штате Техас 14 апреля.
Ракета взлетела на 100 км, после чего капсула отсоединилась. Затем ракета-носитель успешно приземлилась на посадочной площадке, а капсула села с помощью трех парашютов. Весь полет New Shepard длился около 10 минут.
- Проект New Shepard является прямым конкурентом компании Илона Маска SpaceX. По этому поводу Маск и Безос уже тролили друг друга в соцсетях. 18-метровая ракета названа в честь Алана Шепарда — первого астронавта США, который совершил суборбитальный полет.
- В декабре 2019 года Blue Origin впервые смогла садить ракету и капсулу New Shepard. Все последующие запуски проводились для тестирования доукомплектованного оборудования.