Blue Origin Безоса успешно запустила и посадила корабль New Shepard с капсулой

Компания Blue Origin Джеффа Безоса провела 15-й успешный тестовый пуск многоразового суборбитального космического корабля New Shepard, который в будущем будут использовать в пилотируемых миссиях для космотуризма.

Ракета с капсулой на шесть посадочных мест стартовала с площадки в штате Техас 14 апреля.

Ракета взлетела на 100 км, после чего капсула отсоединилась. Затем ракета-носитель успешно приземлилась на посадочной площадке, а капсула села с помощью трех парашютов. Весь полет New Shepard длился около 10 минут.