Blue Origin Безоса успішно запустила і посадила корабель New Shepard з капсулою

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса провела 15-й успішний тестовий запуск багаторазового суборбітального космічного корабля New Shepard, який в майбутньому будуть використовувати в пілотованих місіях для космотуризму.
Ракета з капсулою на шість посадочних місць стартувала з майданчика в штаті Техас 14 квітня.
Ракета злетіла на 100 км, після чого капсула відʼєдналася. Потім ракета-носій успішно приземлилася на посадочній площадці, а капсула сіла за допомогою трьох парашутів. Увесь політ New Shepard тривав близько 10 хвилин.
- Проєкт New Shepard є прямим конкурентом компанії Ілона Маска SpaceX. З цього приводу Маск і Безос вже тролили один одного в соцмережах. 18-метрова ракета названа на честь Алана Шепарда — першого астронавта США, який здійснив суборбітальний політ.
- У грудні 2019 року Blue Origin вперше змогла садити ракету і капсулу New Shepard. Усі наступні запуски проводилися для тестування доукомплектованного обладнання.