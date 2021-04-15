Blue Origin Безоса успішно запустила і посадила корабель New Shepard з капсулою

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса провела 15-й успішний тестовий запуск багаторазового суборбітального космічного корабля New Shepard, який в майбутньому будуть використовувати в пілотованих місіях для космотуризму.

Ракета з капсулою на шість посадочних місць стартувала з майданчика в штаті Техас 14 квітня.

Ракета злетіла на 100 км, після чого капсула відʼєдналася. Потім ракета-носій успішно приземлилася на посадочній площадці, а капсула сіла за допомогою трьох парашутів. Увесь політ New Shepard тривав близько 10 хвилин.