Безос пригласил с собой в космос 82-летнюю летчицу

Вместе с основателем Amazon Джефом Безосом в космос полетит 82-летняя летчица Уолли Фанк.
Об этом сообщается на сайте компании Безоса Blue Origin.
Фанк стала четвертым участником космического путешествия. Помимо нее и Джефа Безоса, на корабле New Shepard полетят его брат Марк и победитель аукциона, заплативший за участие в миссии $28 миллионов.
Подготовку к полету в космос Фанк проходила в 1960-х в рамках миссии Mercury 13 по созданию команды женщин-пилотов. Однако NASA отказалось от этой идеи, программу свернули, а Фанк так и не полетела в космос. После этого женщина работала летным инструктором, занималась расследованием авиакатастроф.
- Проект New Shepard — это прямой конкурент компании Илона Маска SpaceX. По этому поводу Маск и Безос уже троллили друг друга в соцсетях. 18-метровая ракета названа в честь Алана Шепарда — первого астронавта США, который совершил суборбитальный полет.
- В декабре 2019 года Blue Origin впервые смогла посадить ракету и капсулу New Shepard. Все последующие запуски проводили, чтобы протестировать доукомплектованное оборудование.