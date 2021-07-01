Безос пригласил с собой в космос 82-летнюю летчицу

Вместе с основателем Amazon Джефом Безосом в космос полетит 82-летняя летчица Уолли Фанк.

Об этом сообщается на сайте компании Безоса Blue Origin.

Фанк стала четвертым участником космического путешествия. Помимо нее и Джефа Безоса, на корабле New Shepard полетят его брат Марк и победитель аукциона, заплативший за участие в миссии $28 миллионов.

Подготовку к полету в космос Фанк проходила в 1960-х в рамках миссии Mercury 13 по созданию команды женщин-пилотов. Однако NASA отказалось от этой идеи, программу свернули, а Фанк так и не полетела в космос. После этого женщина работала летным инструктором, занималась расследованием авиакатастроф.