Політ мільярдера Бренсона у космос: де і коли дивитися трансляцію

Річард Бренсон у неділю, 11 липня, о 16:00 за київським часом полетить у космос. Це буде перший туристичний політ на ракеті SpaceShipTwo Unity, яку виготовила власна компанія британського мільярдера — Virgin Galactic.

«Бабель» вестиме відеотрансляцію польоту.

Також за подією можна буде слідкувати на YouTube-каналі Virgin Galactic.

Про політ Бренсона в космос стало відомо 2 липня. Отже, найбагатша людина світу Джефф Безос не буде першим туристом у космосі, оскільки британець полетить туди на девʼять днів раніше за засновника компанії Amazon.

Загалом на кораблі буде шестеро людей: пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннетт і Бетт Мозес, а також Річард Бренсон.