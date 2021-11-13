Верховний суд Лос-Анджелеса остаточно звільнив Брітні Спірс від опіки батька

У США, Верховний суд міста Лос-Анджелес остаточно звільнив співачку Брітні Спірс від опіки батька, яка тривала 13 років.
Про це повідомляє The Hill.
«Відсьогодні опікунство над особистістю та майном Брітні Спірс припиняється», — заявила суддя Бренда Пенні під час засідання.
Опікунство над Брітні Спірс було поділене на дві частини: майно та фінанси, а також її особа. З 2008 року за обидві частини відповідав її батько Джеймс, але у 2019 році він припинив бути особистим наглядачем через стан здоров’я. На Netflix є фільм про опіку під назвою «Брітні проти Спірса».
Повірений Брітні Метью Розенгарт заявив, що хоче розслідувати справу батька співачки Джеймі Спірса у фінансових махінаціях та шахрайстві.
13 серпня стало відомо, що Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю дочкою, а 30 вересня суд забрав у нього це опікунство.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, співачка втратила опіку над дітьми. Деякий час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала у психлікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти та приймати психотропні препарати. Сам Джеймс Спірс стверджує, що діє виключно в інтересах своєї дочки та бажає їй добра. Суд відмовив співачці у звільненні від опікунства.