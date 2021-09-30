Суд забрав опікунство у батька Брітні Спірс

Суд у Лос-Анджелесі остаточно позбавив батька співачки Брітні Спірс опікунства над донькою.
Про це пише BBC.
Суддя зберегла лише опікунство для бухгалтера, якого обрала юридична команда Спірс. Водночас батько, Джеймс Спірс, стверджував на засіданні, що обраний бухгалтер не має достатньої кваліфікації для керування статками співачки.
Також адвокати попросили суд провести найближчим часом засідання, щоб розглянути питання повного скасування опікунства над Брітні Спірс.
Опікунство над Брітні Спірс поділене на дві частини: майно та фінанси, а також її особа. З 2008 року за обидві частини відповідав її батько Джеймс, але у 2019 році він припинив бути особистим наглядачем через стан здоров’я.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, співачка втратила опіку над дітьми. Деякий час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала у психлікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти та приймати психотропні препарати. Сам Джеймс Спірс стверджує, що діє виключно в інтересах своєї дочки та бажає їй добра. Суд відмовив співачці у звільненні від опікунства.
- 13 серпня стало відомо, що Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю дочкою.