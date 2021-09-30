Суд забрал опекунство у отца Бритни Спирс

Суд в Лос-Анджелесе окончательно лишил отца певицы Бритни Спирс опеки над дочерью.

Об этом пишет BBC.

Судья сохранила только опекунство для бухгалтера, которого выбрала юридическая команда Спирс. В то же время, отец, Джеймс Спирс утверждал на заседании, что выбранный бухгалтер не имеет достаточной квалификации для управления состоянием певицы.

Также адвокаты попросили суд провести в ближайшее время заседание, чтобы рассмотреть вопрос полной отмены опекунства над Бритни Спирс.

Опекунство над Бритни Спирс разделено на две части: над имуществом и финансами, а также над ее личностью. С 2008 года за обе части отвечал отец Джеймс, но в 2019 году он перестал быть личным опекуном по состоянию здоровья.