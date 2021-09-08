«У нее есть право выбирать». Отец Бритни Спирс подал документы на официальное прекращение опеки над дочерью

Отец певицы Джеймс Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса просьбу о прекращении опекунства над дочерью Бритни и признал, что у него больше нет оснований контролировать ее жизнь.

Об этом сообщает NBC News.

В документах он отметил, что певица имеет право на то, чтобы суд самостоятельно решил, есть нуждается ли она в опекунстве. Также он считает, что состояние дочери изменилось настолько, что причин для продолжения опекунства больше нет.

«Если мисс Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что сама может справиться со своей жизнью, мистер Спирс считает, что она должна получить этот шанс», — говорится в документе.